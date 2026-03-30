●きょう30日(月)の夕方から雨が降り出し、夜にかけて本降りに●あす31日(火)の未明から明け方は、一時激しい雷雨や突風が発生するおそれも＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 昨夜からこの時間にかけて、西日本周辺は落ち着いた空模様が続いていますが、大陸方面に注目をすると雲が大きくまとまっています。 この週末、西日本を覆っていた高気圧はこれから東へと遠ざかる予想です。代わりに西からは低気圧や前線が接近。あす31日(火)の