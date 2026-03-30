セント・フォース所属のフリーアナウンサーで現役東大院生・入江あんな（23）が、30日放送の朝の情報番組『グッド！モーニング』（月〜金前4：55／土曜前6：00／日曜5：50）に初出演。新たに同番組のメンバーに加わることを伝え、あいさつした。【別カット】『グッド！モーニング』のスタジオで…緊張のなか笑顔を見せる入江あんな“ミス東大2025”ファイナリストとして話題になった現役東大院生・入江は、同番組でキャ