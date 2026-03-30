名門ミスコン「ミスマガジン2024」で『読者特別賞』を受賞した尾茂井奏良（17）が、30日発売『週刊ヤングマガジン』18号の巻中グラビアに登場した。【写真】圧巻のボディラインを披露した尾茂井奏良尾茂井は、2009年3月6日生まれ、広島県出身。ピュアすぎる笑顔と身長157・B83・W63・H92センチのプロポーションで人気を博している。今回は、色とりどりのビキニでフレッシュボディを披露。また、色鮮やかなオレンジのハイレグ