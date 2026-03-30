NHKドラマ「風、薫る」は大関和、鈴木雅という実在した看護師の先駆者2人をモチーフに、140年前の友情物語を描く。朝ドラに詳しいライターの田幸和歌子さんは「大関さん、鈴木さんの経歴を知ると、パワフルな生き方に圧倒される」という――。「桜井女学校の看護婦生徒とアグネス・ヴェッチ」の写真、前列右から2番目が大関和（写真＝佐波亘『植村正久と其の時代 第5巻』（1938年9月28日発行）より／PD-Japan-oldphoto／Wikimedia