俳優の見上愛、上坂樹里が、W主演を務めるNHK連続テレビ小説『風、薫る』（月〜土前8：00NHK総合※土曜日は1週間の振り返り／月〜金前 7：30NHKBS、BSプレミアム4K）が、30日にスタートする。豪華キャスト32人を一挙に紹介する。【写真多数】豪華キャスト32人を一挙紹介！見上愛が演じる一ノ瀬りんは、栃木県那須地域の山すその町で、元家老の家に長女として生まれる。物心ついた頃には一家は帰農していて、細やか