リニア静岡工区の着工はいつになるのか。ジャーナリストの小林一哉さんは「テレビ・新聞は『年内の着工もあり得る』としか報じていないが、私は遅くとも6月中に静岡県とJR東海が起工式を行う手筈が整うとみている」という――。■静岡リニアは「早くて5月、遅くとも6月」に着工リニア中央新幹線工事の中で唯一未着工が続いている南アルプストンネル静岡工区（8.9キロ）の着工時期について、早ければことし5月中、遅くとも6月末頃ま