衝撃のデビュー戦でインパクトを与えた福留孝介 photo by Getty ImagesMLBのサムライたち〜大谷翔平につながる道連載29：福留孝介届かぬ世界と思われていたメジャーリーグに飛び込み、既成概念を打ち破ってきたサムライたち。果敢なチャレンジの軌跡は今もなお、脈々と受け継がれている。MLBの歴史に確かな足跡を残した日本人メジャーリーガーを綴る今連載。第29回は稀代の左打者・福留孝介を紹介する。過去の連載リスト〉〉〉【歴