インドアゴルフ施設のおさらいをします。インドアゴルフ施設が増えていると言われても、ピンと来ないと思うのでデータを提示します。2025年ですが、日本全国のインドアゴルフ練習場の数はざっと1600、その4割、600軒弱が東京に集中しており、ちょっと異常な盛り上がりですよね。都会では地価高騰の煽りを受けて、屋外ゴルフ練習場はどんどん閉鎖され、マンションや商業施設に建て替えられています。その建物の一部分にゴルフスタジ