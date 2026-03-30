大学ではトラックでも高いレベルを追求していくという増子陽太 photo by Satoshi Wada後編：増子陽太（学法石川高→早大）インタビュー今春、早稲田大に入学する増子陽太（学法石川高）は、中学時代から世代トップランナーと言われながら高校３年夏のインターハイ出場を逃し、ドン底の状態を味わった。だが、持ち前の思考法によってその状況を抜け出すと、自身が悩まされてきた貧血への対応も含め、上昇気流に。最終的に冬の全国高