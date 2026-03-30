阪神が逆転勝利を収め、2年連続で開幕カードの勝ち越しを決めた。序盤は両先発が早々に崩れて打ち合いとなるも、終盤に打線が爆発した阪神がこの試合を制した。1点を追う8回。先頭の佐藤輝明がヒットで出塁すると、一死二・三塁の好機を作る。ここで途中出場の坂本誠志郎が二遊間を破る適時打を放ち、同点に追いつく。さらに代打で登場した木浪聖也の勝ち越しの2点適時打で試合をひっくり返した。続く9回にも森下翔太の今季1号