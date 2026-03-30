旬を迎えた人気の春野菜をたっぷり使って、季節感あふれるスープとサラダをつくりませんか？今回は『きょうの料理』4月号より、新谷友里江さんの「春の豆と鶏肉のミルクスープ」と「たこと新じゃがのミモザサラダ」をご紹介します。たんぱく質をプラスした、食べごたえ十分のおかずスープ＆サラダです。彩りと香りが豊かな一皿を添えるだけで、食卓に春がやってきます！ 『きょうの料理』4月号より 春の豆と鶏