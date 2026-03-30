親は子とどのように接するべきか。医師の田中茂樹さんは「よかれと思って言ったアドバイスが、子どもの心を傷つけることがある。子どもの足りないところを指摘するのではなく、そのままの姿を受け入れることが重要だ」という――。※本稿は、田中茂樹『子どもを見守ること』（大和書房）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／takasuu※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／takasuu■あることを控えた家庭で現れた劇