■名門校に合格した神童の意外な現在地進学のニュースが世間を賑わせる季節がやってきました。受験という大きな試練を終えた親子にとっては、一つの山を乗り越えた安堵感と、4月からの新たな門出への高揚感が入り混じる時期です。毎年この時期、人並み外れた知能や才能を見せる「神童」たちが注目を浴びます。周囲を遥かに凌駕する学力を持ち、名門校の門を叩く彼らは、まさに「選ばれし者」。世間は彼らに対し、「きっと将来はノ