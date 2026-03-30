1940年に公開されたディズニー映画『ファンタジア』に、「魔法使いの弟子」というエピソードがある。魔法使いの弟子であるミッキーマウスが、師匠の留守中に覚えたての魔法で箒に水汲みを命じる場面だ。最初は見事に働く箒に満足していたミッキーだが、やがて「彼ら」を止められなくなる。この85年以上前のアニメーションが、いま企業のAI導入をめぐる最もリアルな寓話として蘇りつつある。米CNBCのテクノロジー系記者であるバーバ