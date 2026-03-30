【前編記事】『「写真１枚だと会いにくい」「高嶺の花は狙うな」…アルゴリズムから読み解くマッチングアプリの「不都合な真実」』より続く。マッチングアプリであなたが出会えないのは、写真やプロフィールではなく、コンピューターがあなたを「異性に表示する価値のない人間」だと判断し、誰のスマホにも表示されないよう設定されていたとしたらどうだろうか？実は、マッチングアプリではあなたに対してどんな相手を表示するか、