一度は「落選」したが…『東京ラブストーリー』をはじめ、数々の名作ドラマを手掛けてきた脚本家・坂元裕二。坂元が第1回目の『フジテレビヤングシナリオ大賞』（'87年）の受賞者であったことは前回〈「これが原作改変ドラマの完成形」小学館とフジテレビが生んだ元祖月９『東京ラブストーリー』はなぜ名作になりえたのか〉で述べたとおりだが、実は坂元は選考過程で一度「落選」している。当時フジテレビドラマ制作部に所属し、坂