「痛み止め」は重複しやすいクスリの代表前章〈「夜中におしっこが我慢できない」と訴えると、さらに多くの薬を出され…薬を飲まされ続けた82歳男性の末路〉ではクスリを飲み続ける人、減らせない人の実例を見た。ここからは、あなたの飲んでいるクスリを見直して、実際に減らせる可能性がないかを考えていこう。クスリを減らせるケースを大別すると、次のようになる。? 同じ作用のクスリが重複している? 同じ症状に対するクスリが