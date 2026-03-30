BLACKPINKのジェニーが、“健康美”を披露した。ジェニーは最近、自身のインスタグラムを更新し、写真を投稿した。【写真】ジェニー、スイムウェアSHOT公開された写真には、スイムウェアブランド「Frankie's Bikinis」とのコラボ撮影におけるビハインドカットが収められている。写真の中でジェニーは、鮮やかな赤のストライプが印象的なスイムウェアを着用し、腹筋が際立つ引き締まったスタイルを披露。また、白い水着姿では、砂浜