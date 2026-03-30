思うように会えない遠距離恋愛では、ちょっとした行き違いが大きな誤解を生むことも少なくありません。そんなとき、彼女のほうは、いったいどんなルールを守ってほしいと願っているのでしょうか。そこで今回は、10代から20代の独身女性80名に聞いたアンケートを参考に「遠距離恋愛を続けるために彼氏に守ってもらいたい『約束』」をご紹介します。【１】朝晩必ずLINEで「おはよう」「おやすみ」の挨拶をする「長い文章はいらないか