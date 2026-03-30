「東京は暮らしづらい」東京に暮らす人のなかには、日々の生活の折りにふれてそう感じている人も多いのではないだろうか。なぜ東京に「暮らしづらい」を感じてしまうのか。なにが東京を「暮らしづらく」しているのか。ライターの我妻弘崇氏が、都市工学の専門家に、「タワマン」の功罪について聞いた。タワマンへの視線の変化「やっぱり許し難いのは湾岸に建てた高層マンションだよね。私が都知事になったら、あれ全部解体しますよ