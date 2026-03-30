「浅草六区 SAKURA STREET -桜艶通り-」が開催中伝説の演劇場「浅草フランス座東洋館」をはじめ、下町の粋と人情が色濃く残る東京・浅草六区のロードウェイ通り。地元の人々やインバウンド（外国人観光客）で賑わい、エンタメやショッピングの中心地として、浅草を訪れた人なら誰もが利用するストリートだ。こちら浅草六区のブロードウェイで、4月5日まで春のイベント「浅草六区 SAKURA STREET -桜艶通り-」が開催中。ストリートに