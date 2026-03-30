７人完全体で活動を再開した世界的グループ「ＢＴＳ」のＶが日本時間３０日、自身のインスタグラムを更新。最新ショットを公開した。「Ｋｅｅｐ」と書いた後に魚の絵文字を載せたＶ。２７日に発売したリミックスアルバム「ＫＥＥＰＳＷＩＭＭＩＮＧ」を連想させた。中には２５、２６日と２夜連続で出演した米テレビ局ＮＢＣの人気トークショー「ザ・トゥナイト・ショー・スターリング・ジミー・ファロン」のＭＣジミー・フ