今年2月の衆院選で初めての落選して…1969年の初出馬以来19回連続での当選を果たし、実に56年間にわたり衆議院議員を務めてきた小沢一郎氏（83歳）。今年2月の衆院選で初めての落選となったが、その後も毎週自身の政治グループ「一清会」の会合を続けており、記者へのブリーフィングにも応じている。3月24日には次のようなやりとりが行われた。まずはイラン戦争による日本国内への影響について。物価高は深刻な問題になると語る。