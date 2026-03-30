開幕したメジャーリーグでは、日本人選手にWBC準々決勝敗退の鬱憤を晴らす活躍が期待される。だが、二刀流の完全復活を目指すドジャース・大谷翔平（31）や同僚でエースの山本由伸（27）らが注目される一方、オープン戦で不調だったのが佐々木朗希（24）だ。早くも「マイナー降格」が囁かれる佐々木の今シーズンはどうなるのか──。【前後編の前編】オフのフォーム修正は"逆効果"だったか「マイナーで調整したほうがいいと思う