「サナエトークンは高市（早苗）総理のブレーンに話が通っていて、総理も将来的に応援してくれるでしょう。ぜひ溝口の話を聞いてもらいたい」昨年12月、都内でIT企業を経営する男性は、現職総理の名を冠した暗号資産「SANAE TOKEN（サナエトークン）」の営業を受けていた。人気格闘技イベント『ブレイキングダウン』を手がける著名実業家の溝口勇児氏が仕掛けるので、若いファンも増えると営業マンは熱弁した。男が差し出してきた