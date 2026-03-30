毎年欠かさずレントゲン検診を受けていても、肺がんは「ステージ4」で見つかることがある。日本の公的検診がいまも推奨するレントゲンに、なぜそれほどの限界があるのか。国際ジャーナリストで、『寿命を縮めない「がん検診」の選び方』の著者の大家俊夫氏が取材を通じて、その構造的問題に迫る。孫正義氏の父もステージ４で発見ソフトバンクグループ（SBG）の孫正義会長兼社長は2024年6月の記者会見で次のように語った。「私の父