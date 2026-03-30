大きな下げはいつも突然やってくる2026年3月は世界中のマーケットで動きが激しいです。こと、日本株は年初から上昇が著しかっただけに、3月に入ってからは1日単位で大きな下落が珍しくありませんでした。日本株の下落が特に大きいですね。日本株は下落から上昇するときの幅も大きく、上げ下げが日替わりで起きているような状況です。2024年にルールを変えてスタートしたNISA制度を利用するべく、新たに投資を始めた方もいらっしゃ