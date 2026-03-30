暗記数学の是非をあらためて考えてみる1月に配信した記事では、拙著『数学嫌いの犯人』をもとに、数学嫌いに至る算数・数学の学び方の問題点をいくつか指摘した。例を挙げると、面積公式を覚えるときに注意すること。2元1次連立方程式と3元1次連立方程式の根本的な違い。空間図形の学びの意義。いわゆる「1/6公式」の負の側面などなど。この記事では、前半で、上記拙著で指摘している他の具体例を用いて、行き過ぎた「やり方」の暗