一般社団法人「輝き製作所」の所長として、性教育を普及するための講演会などを行いながら、「障がい者専門風俗」を運営する小西理恵さん。これまで数回にわたるインタビューでは、障がいのある人たちの「性」のリアルを伝えてきた。インタビューに続き、小西さんが原案を手がけた漫画『障がい者専門風俗嬢のわたし』からエピソードも抜粋して紹介している。本作は彼女の実体験を通し、その現実をセミフィクションとして描いた作品