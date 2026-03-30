後部座席を外してフラットフロア化ボルボの英国部門は、コンパクトSUV『EX30』の商用車仕様を発表した。標準の乗用車仕様と同じ429psのデュアルモーターパワートレインを搭載している。【画像】ボルボ最小モデルに「貨物」バージョン追加【英国仕様のEX30カーゴと標準車を詳しく見る】全20枚『EX30カーゴ（EX30 Cargo）』と名付けられたこのモデルは、ビジネス用途向けに設計されており、ディーラーではなくフリート（社用車など