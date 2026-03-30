日本テレビの岩田絵里奈アナウンサーが２７日、自身のインスタグラムを更新。３月での退社を前に、同局アナウンサーとのツーショットを公開した。岩田アナは、泣き顔の絵文字とともに「日本テレビアナウンス部」と切り出し「一人一人と思い出がたくさん。先輩であり、後輩であり、姉であり、妹であり、お友達。まだまだ撮りたりてない！！」と投稿。水卜麻美アナウンサーら９人、それぞれとのツーショットをアップした。