千葉市の集合住宅の一室で昨夜、男性（28）が妻に胸を刺され死亡した。29日午後9時50分ごろ、千葉市中央区の集合住宅の一室で、「兄が義理の姉に刺された」と女性から110番通報があった。警察によると、この部屋に住む黒川真稀さんが妻と口論になったあと、妻が黒川さんの胸を包丁で刺したという。黒川さんは病院へ運ばれたが、その後、死亡が確認された。妻は幼い子どもを連れて逃走していたが、約3時間半後に身柄を確保された。