50歳を目前にして、会社の早期退職優遇制度に応募したOさん（56歳）。退職金と上乗せ分で1,600万円を手にし、再就職支援で別の会社へ入社したものの、収入は半減。「辞めるべきではなかった」と、激しい後悔にさいなまれます。目先の割増退職金に飛びついた50代男性は、果たしてどのような理由で自身の選択を悔いているのでしょうか。約1,600万円の割増退職金を手にして49歳で早期リタイア「49歳のときに、会社の早期退職優遇制度