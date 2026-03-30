タレントの中山秀征さんと、元宝塚歌劇団星組トップ娘役の白城あやかさんの次男で、俳優の中山脩悟さん（22）が、3月29日までにインスタグラムを更新。大学卒業を報告している。【写真】ホワイト？シルバー？派手な髪色も目を引く！学位記を手にポーズを決める中山脩悟さん脩悟さんは学位記を手にする卒業写真をアップし、「大学を卒業しました！」。写真ではベージュのスーツ姿を披露しており、学位記を見つめる表情には