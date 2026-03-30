日本テレビアナウンサーの森圭介さんが3月29日までにインスタグラムを更新。宅地建物取引士の資格をとったことを報告し、話題となっている。【写真】顔写真入り森アナが披露した実際の「身分証」昨年11月に宅地建物取引士試験の合格を明かしていた森さんは「宅建士試験に合格しただけだと宅建士にはなれなくて講習を受け、登録して、これで晴れて宅地建物取引士になりました」と説明。あわせて、宅地建物取引士証を顔の前