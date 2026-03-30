＜アクサレディス最終日◇29日◇UMKカントリークラブ（宮崎県）◇6539ヤード・パー72＞優勝争いが繰り広げられるなか、最終18番で申ジエ（韓国）の2打目は左サイドのラフにつかまった。ボールはつま先下がりの急斜面に止まり、そのすぐ右にはカート道がある。この状況で、ジエは競技を一時中断して競技委員を呼んだ。【写真】競技委員と長時間話し込む申ジエ「自分で判断して処置をしようと思ったけれど、最後のホールで勝負のな