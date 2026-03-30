＜ヒーローインディアンオープン最終日◇29日◇DLF G＆CC（インド）◇7416ヤード・パー72＞インドで行われているDPワールド（欧州）ツアーは最終ラウンドが終了した。【写真】桂川との結婚が判明した小祝さくら4打差の2位から出た27歳のアレックス・フィッツパトリック（イングランド）が「69」をマーク。トータルスコアを9アンダーまで伸ばし、逆転でツアー初優勝を挙げた。前年覇者で、首位から出たエウヘニオ・チャカラ（スペ