＜クラブカー選手権最終日◇29日◇ザ・ランディングスG＆アスレティックC（米ジョージア州）◇7185ヤード・パー72＞ 米国下部ツアーは最終ラウンドが終了した。〈連続写真〉 石川遼のスイングが原点回帰！ 若い頃の『右ヒザの送り』が戻り、怖いもの知らずの躍動感再び12位で最終日を迎えた石川遼は、4バーディ・3ボギーとひとつスコアを伸ばし、トータル11アンダーでフィニッシュ。今季初のトップ10入りとなる10位タイで4