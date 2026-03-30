春夏合わせて甲子園には39回出場させていただいた。歴代1位だという。90年（平2）の明徳義塾監督就任時には「せっかく監督をさせてもらえるなら、一度は出たい」と思っていた甲子園にこれだけ多く出ることができたのは、幸運なことだと思う。1回出たら2回、30回出たら31回行きたくなる場所。それが甲子園だ。全国の高校野球の球児たちが目標としてきた甲子園で、歴代4位の55勝を記録し、02年（平14）夏には全国制覇も経験でき