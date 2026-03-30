将棋の藤井聡太六冠が棋王戦の最終局を制し、タイトル4連覇を達成しました。鳥取市で行われた棋王戦五番勝負の最終第5局。増田康宏八段の挑戦を受ける藤井六冠(23)は、1勝2敗と追い込まれた状況から巻き返し、「逆王手」で最終局を迎えました。対局は先手の藤井六冠が徐々にペースを握る展開となり、午後6時すぎ、増田八段が77手までで投了し、棋王のタイトル4連覇達成となりました。藤井聡太六冠：「大変なシリӦ