元サッカー選手で、米プロリーグMLSインテル・マイアミCFの共同オーナーを務めるデビッド・ベッカムさん（50）が2026年3月24日、自身のインスタグラムを更新。スタイリッシュなカジュアル、フォーマルなさまざまなコーデを披露した。「BOSS BY BECKHAM」のアイテムを身に着けインスタグラムでは、「BOSS BY BECKHAM」のアイテムを身に着け、白いスーツのセットアップコーデや、グレーのジャケット姿でカメラを片手に笑顔をみせる様