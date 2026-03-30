肝臓は何歳からでも立て直せる 肝臓は、生活習慣の影響を受けやすい臓器ですが、体の中でも特に再生能力が高い臓器でもあります。健康診断の数値は最終宣告ではなく、肝臓を立て直すための大切なサインだと考えてください。脂肪肝の段階で気づき、さまざまな習慣を見直すことができれば、肝臓は何歳になっても十分に回復する力を持っています。 肝臓は「沈黙の臓器」とも呼ばれています。多少ダメージを受けても、すぐ