最新写真集発売！あまつまりなの表紙＆巻頭10P、ミス中央2022グランプリ・加藤愛梨、2nd写真集発売の蓬莱舞、五木ゆうり、成海有紗、浜辺ゆりな掲載の『FLASH』は3月24日(火)発売 「My_Stage」の浜辺ゆりなが『FLASH』で魅惑のマシュマロボディを見せた！ アイドルグループ「My_Stage」のメンバーとして活躍する浜辺ゆりなが、3月31日発売の『FLASH』に登場。大きな反響を呼んだ初グラビアの、珠玉のアザーカ