ロフトを立ててインパクトすれば飛距離が伸びる理由 インパクトはクラブのロフトを立てて当てる動作プロゴルファーや上級者がクラブを持つと、無意識のうちにコッキングして地面をトンと叩くものですが、スイングの本質が身に付いていないとこの動作はできませんし、一般のアマチュアゴルファーはできないからやらないというのが現実です。なぜできないかというと、動作の中にアーリーリリースを含