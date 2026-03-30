アルテミス計画での日本の役割 日本は2019年10月、アルテミス計画への参加を表明しました。 アルテミス計画において日本は、ゲートウェイ居住棟などへの機器の提供およびゲートウェイへの物資補給を担当することが決まっています。また、探査機が取得した月面データの共有、有人与圧ローバの開発など、将来の有人月面着陸や持続的な月面探査の実現に向けた準備を進めています。 月資源への注目は