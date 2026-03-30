ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする12星座週間占い「今週の運勢」。2026年3月30日（月）〜4月5日（日）「双子座（ふたご座）」のあなたの運勢を東京・池袋占い館セレーネ所属・占い師の夏目みやび（なつめ・みやび）さんが占います。開運アドバイスも！【双子座（ふたご座）】今週は、楽しい出来事がいっぱい起こりそう。興味があるものは積極的に体験していくほうが自信もつくようです。遊びを通じて