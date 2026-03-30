体が変わり、すべての不調を解決する「かかと集中歩き」 かかと集中歩きを身につけることで痛みから解放された！という声をたくさんいただきます。はじめは違和感があるかもしれませんが、健康な足を取り戻すため、ぜひ続けてください。 STEP1「まずはかかと重心を意識」 つま先で地面を蹴って踏み出そうとせず、かかとに体重がのっていることを意識することが最初のステップです。 （１）ラクかる姿勢で立つ 書籍80ペ}