◇ＪＦＬカップ東グループ第２節沼津２―０新宿（２９日・愛鷹）昨季Ｊ３から降格したアスルクラロ沼津がクリアソン新宿を２―０で倒して開幕２連勝を飾った。前半３２分にＭＦ森夢真（２４）のミドルシュートで先制すると、後半４０分にはＤＦ一丸大地（２３）が沼津での初ゴールを決めて、今季ホーム初戦を盛り上げた。愛鷹のスタンドに集まった３２４０人のサポーターが燃えた。前半３２分、森が放った弾丸ミドルがクロス