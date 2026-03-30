イラン外務省報道官米国は命を「気まぐれな戦争」に費やすべきではない イラン外務省の報道官は米政権の「見当違いな政策」を批判。 米国史上最大規模の抗議活動が展開されている、米国市民が紛争の終結を求めている。トランプ政権は最終的に世論によって裁かれることになるだろう。米国は命や資源を「気まぐれな戦争」に費やすべきではない。 ※前週末に米国全土でトランプ米大統領の政策に対する大規模抗議デモ「No K