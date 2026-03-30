パキスタン外相「今後数日中」に米イランの和平協議開催へ パキスタン外相は「今後数日中」に米イランの和平協議がパキスタン首都イスラマバードで行われると述べた。 イランと米国が、パキスタンが両国の協議を円滑に進める上で信頼を表明してくれたことを大変うれしく思う。紛争解決に向けて今後数日中に有意義な協議を主催し、仲介できることを光栄に思う。